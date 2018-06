Der var engang et større sygehus, der blev så fint, at det måtte hedde et hospital. Oven i købet et universitetshospital. Derfor var der selvfølgelig også en masse fine afdelinger, der tog sig af patienter med forskellige fornemme sygdomme, som man kun kan læse om med småt i de store bøger. Det betød naturligvis, at alle de fine afdelinger alle sammen skulle have mindst en selvstændig forvagt, for det var meget vigtigt, at den KBU-læge eller stud.med., der skulle tage sig af den fine afdelings patienter, udelukkende hørte til den fine afdeling, for alle andre læger kunne bestemt ikke hitte ud af alle de fornemme sygdomme. Så betød det ikke noget, om den pågældende KBU-læge eller stud.med. kun havde været ansat på den fine afdeling i en uge.

Imidlertid var det lidt bøvlet, når der kom patienter til det fine hospital, som ikke fejlede noget, der hørte ind under en af de fine afdelingers område. Eller hvor det ikke ved ankomsten stod stemplet i panden på patienten, hvad denne fejlede. Så kunne det nok være, at man kunne finde argumenter for, at den slags patienter ikke skulle være lige præcis på ens egen fine afdeling, men derimod var meget bedre anbragt på en af de andre fine afdelinger.

Og det kunne der gå meget tid med. For tænk nu hvis alle disse patienter skulle fylde op på ens afdeling. Så var det noget helt andet, når man skrev fagbøger og festtaler. Så var patienter med bestemte symptomer meget velkomne på ens fine afdeling. Faktisk var man nok de eneste, der rigtigt kunne finde ud af det.

Men disse bestemte symptomer kunne jo i virkelighedens verden også skyldes andre ting, end det man skrev fagbøger og festtaler om. Så derfor måtte man naturligvis have en udredningsafdeling foran sig, så man var helt sikker på, at man kun modtog de rigtige patienter, hvor symptomerne skyldes de rigtige ting. Og i festtalerne skal også nævnes, at ens fine afdeling naturligvis er den bedste til at tage sig af bestemte patienter i den akutte fase. Så kan den fine afdelings faste læger jo altid i virkelighedens verden spørge om vej derhen til, hvor de akutte patienter ankommer.

Men hov, når nu virkelighedens patienter sjældent på forhånd passer ind i en bestemt afdelings forestilling om, hvilke patienter der hører til der, hvad gør man så? Og når situationen heller ikke passer med vendinger som: ‘patienten i centrum’, ‘bedre patientforløb’, ‘patientnær ledelse’ (fortsæt selv), så har det nyfine hospital et problem.

Vi opfinder en hel ny afdeling, som vi bemander med fire-fem speciallæger. Så kan den afdeling tage sig af den store del af patienterne, som ikke passer ind i diverse kasser. Og vi giver sandelig også den afdelings speciallæger formel kompetence til at fordele patienterne de ‘rigtige’ steder hen. Dog forventer vi først og fremmest, at de fleste patienter ‘vendes i døren’ – altså lige indtil, der opstår UTH’er og patientklager over dette.

Men uha, så er de fine afdelinger jo helt ubeskyttede imod at blive oversvømmet af de forkerte patienter. Den nye afdeling tjener i stedet sit egentlige formål, nemlig at fungere som en prügelknabe-afdeling, som man kan give skylden for alt ondt på sin fine afdeling og hospital.

Det er f.eks. denne afdelings skyld, at nogle af de fine afdelinger har svært ved at rekruttere yngre læger. Selvom pågældende prügelknabe-afdeling ikke selv har så svært ved at rekruttere yngre læger. Det er også pågældende afdelings skyld, at den fine afdelings yngre læger føler sig pressede og stressede, selvom den fine afdelings synes, at de samme yngre læger samtidig skal tage sig af de akutte patienter, skal modtage elektive patienter og tilkaldes til journalskrivning i den fine afdelings ambulatorium, selvom denne patient lige er set og undersøgt af en anden læge.

Og det er sikkert også prügelknabe-afdelingens skyld, at der ikke er parkeringspladser nok om morgenen. Og selvom repræsentanter for den fine afdelings faste lægestab stort set aldrig er set i prügelknabe-afdelingens arbejdsområde, afholder det jo på ingen måde den fine afdelings faste læger fra at udtale sig meget skråsikkert om forholdene der, og heller ikke fra at have og give udtryk for, hvordan prügelknabe-afdelingens arbejde og indsats burde organiseres. Desværre når alle de gode råd sjældent ud over egen næsetip.

Se det er jo på den måde, at myter og eventyr skabes.