Mellem én og tre pct. af tilfælde af akut leukæmi falder under kategorien mixed fænotype akut leukæmi (MPAL), hvor leukæmien hverken er en akut lymfatisk leukæmi (ALL) eller en akut myeloid leukæmi (AML), men en blanding af ALL og AML. Da så få personer rammes af denne form for akut leukæmi, ved læger meget lidt om, hvordan man bedst behandler patienterne. Nu viser et dansk studie, at en tilgang, hvor man laver en hybridbehandling mellem behandlingen til patienter med ALL...