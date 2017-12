Prisen har navn efter professor Niels A. Lassen, der indtil sin død i 1997, var en af det 20. århundredes meget store lægevidenskabelige forskere målt med både national og international målestok. Han undersøgte med banebrydende teknikker blodkredsløbet især i den menneskelige hjerne og påviste en regulering heraf i hjernes enkelte regioner i takt med disses aktivitetsniveau.

Steen Hasselbalch tidlige forskning er i virkeligheden en videreførelse af Lassens arbejde, idet han med udnyttelse af nye teknologiske landvindinger og sporstofanalyser kunne vise, hvordan hjernens forbrug af sukkerarten glukose og dermed dens energiomsætning reguleres.

Hasselbalch kastede sig derefter over andre aspekter af hjerneforskning, og kom snart ind på undersøgelse af Alzheimer patienter. Her forsker han i muligheden for at stille diagnosen tidligt samt at fastlægge graden af Alzheimers demens.

Prisen overrækkes 7. december, som også er Niels A. Lassens fødselsdag. Med prisen følger en medalje og 25.000 kr.