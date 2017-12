Dansk professor får millionbevilling til forskning i fluorstoffer

Philippe Grandjean, professor i miljømedicin, har sammen med kolleger på Harvard University fået otte mio. dollars til etablering af et nyt forskningscenter. Det skriver Syddansk Universitet.

Ud over sit arbejde på Syddansk Universitet (SDU) er Philippe Grandjean også adjungeret professor på Harvard University i USA, og i den funktion har han sammen med kolleger fra University of Rhode Island fået en fem-års bevilling fra det amerikanske National Institutes of Health på i alt 8 mio. dollars, svarende til 50 mio. danske kroner.

Pengene danner grundlag for et nyt center kaldet ’Sources, Transport, Exposure and Effects of PFASs (STEEP)’, hvor forskere skal undersøge de sundhedsmæssige konsekvenser ved udsættelse for fluorstoffer.

Philippe Grandjean står selv for et af centrets fire projekter, som gennemføres i samarbejde med SDU og det færøske sygehusvæsen. Projektet følger 500 færøske børn i otteårs alderen for at belyse, om udsættelse for fluorstoffer skader immunsystemet og omsætningen af energi i kroppen. Fluorstoffer har været vidt udbredt som vandafvisende belægninger i regntøj, sko, pizzabakker og meget andet.

Philippe Grandjean mener, at de gældende grænseværdier er alt for høje, fordi immunsystemet er særlig sårbart over for stoffernes giftvirkninger. Det nye projekt skal belyse hvor stor denne sårbarhed er.