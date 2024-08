Fredag eftermiddag ved Retten i Hillerød blev en dansk mandlig læge i 30’erne idømt forvaring for seksuelle overgreb begået mod sine egne to døtre, hvor den ældste af pigerne er født i 2019. Det skriver TV2. Den mandlige læge fra Nordsjælland er dømt for at begå flere voldtægter i en periode på knap et år i 2022. Derudover har han blufærdighedskrænket sine døtre ved at filme dem adskillige gange under de seksuelle overgreb. Disse optagelser blev lavet for at dele...