Én ud af 2.000 danskere rammes af blodsygdommen hereditær sfærocytose, for hvilken der i dag ikke findes nogen god medicinsk behandling. Patienterne er derfor ofte nødsaget til at modtage gentagne blodtransfusioner. Faktisk er den bedste behandling til personer med sfærocytose at fjerne milten i barndommen, men det kommer med nogle livslange problemstillinger, blandt andet øget risiko for udvikling af blodpropper og øget risiko for blodinfektioner. Nu viser et nyt studie, at lægemidlet mitapivat kan være et muligt nyt behandlingsalternativ. I...