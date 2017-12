Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Dansk Lymfomgruppes årsrapport for 2016 viser, at den positive udvikling i overlevelsen, der har fundet sted de sidste 13 år, fortsætter i 2016. Det tilskrives primært mere målrettet behandling, men nationale retningslinjer for alle sygdomsenheder har også haft positiv effekt. Skal udviklingen fortsætte, er det vigtigt, at flere patienter inkluderes i kliniske protokoller. Udbuddet er […]