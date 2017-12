Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Kompletheden af Dansk Børnecancer Register er igen i år vurderet til at være 100 pct. I den samlede vurdering er Aalborg Universitetshospital udeladt, da der behandles meget få patienter. Årsrapporten fra 2016 viser, at den recidivfrie overlevelse for børn med kræft er steget, og standarden på ≥70 pct. er opfyldt på landsplan og på alle […]