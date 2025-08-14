Der er ny mand i front på Privathospitalet Mølholm, efter at Per Wagner Kristensen har overtaget posten som administrerende direktør pr. 1. august. Det skriver Privathospitalet Mølholm i en pressemeddelelse. Overtagelsen af direktørposten sker i forbindelse med, at Privathospital Mølholm er flyttet til et nyt hospital i Vejle Øst. Her skal Per Wagner Kristensen stå i spidsen, ligesom han skal lede de to afdelinger i Højbjerg i Aarhus og på Frederiksberg i København. Per Wagner Kristensen er uddannet speciallæge i...