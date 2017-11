Et finsk studie viser, at omega 3-fedtsyrer i modermælk beskytter børn mod at udvikle type I-diabetes.

Et stort indtag af brystmælks omega 3-fedtsyrer mindsker risikoen for type I-diabetes. Det indikerer et nyt finsk studie, hvis resultater netop er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Diabetologia. Forskergruppen opnåede deres resultat ved at måle mængden af insulinproducerende betaceller hos knap 8.000 børn fra de var spæde og frem til de blev 15 år. […]