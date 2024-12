Fra januar 2025 skal virksomheden MedAssist drive lægeklinik på en udbudskontrakt med Region Sjælland i Vig i Odsherred Kommune. Der er der i sig selv ikke noget mærkeligt i, men vejen dertil må alligevel siges at have været lidt anderledes end vanlig. Tidligere i år besluttede den lokale brugsforening nemlig at købe lægehuset af de to læger, som nu går på pension, for at gøre det lettere for en praktiserende læge at nedsætte sig i byen i fremtiden. Pris: 2,5...