Brobyggere skal sikre psykiatriske patienter ved sektorovergange

To psykiatriske brobyggere i Aarhus Kommune skal i et to-årigt pilotprojekt sikre bedre sammenhæng mellem region og kommune for psykiatriske patienter.

I et forsøg på at sikre psykiatriske patienters vej tilbage til en normal hverdag har Aarhus Kommune ansat to psykiatriske brobyggere i et to-årigt pilotprojekt. De skal så tidligt som muligt i kontakt med de psykiatriske patienter og hjælpe dem med kontakten til de relevante tilbud inden for kommunen.

»Tanken er, at vi tidligere end før får kendskab til borgere, som har eller får behov for et kommunalt tilbud efter endt indlæggelse og dermed sikre en bedre sammenhæng mellem kommune og region,« siger Sune Kirketerp, en af de to brobyggere, der er blevet ansat i Aarhus Kommune.

Sune Kirketerp har været i gang med projektet siden 1. marts. Han forklarer, at brobyggerne som sådan ikke har mulighed for på egen hånd at sætte initiativerne i søen – men de har mulighed for at oprette kontakten.

»Vi har ikke kompetence til at træffe afgørelser om at indstille til bolig eller visitere til konkrete støtteforanstaltninger, men vi kan hjælpe borgeren med at finde vej i kommunens mange tilbud og formidle kontakten. Skulle der ske et slip efter indlæggelse, vil vi også kunne holde kontakten med borgeren med henblik på at sikre, at borgeren ikke tabes mellem to stole,« siger Sune Kirketerp.

Bliver for sent opmærksomme på borgere

Det er en velkendt problematik, at psykiatriske patienter ofte falder ned mellem to stole, når de skal gå fra eksempelvis et psykiatrisk hospital og tilbage til en hverdag ude i kommunen. Sune Kirketerp nævner, at en af grundene til det kan være, at kommunerne for sent bliver opmærksomme på, at patienten skal udskrives.

»Af forskellige årsager kan kommunen blive orienteret om, at her er der en borger, der har brug for hjælp efter endt indlæggelse, og det kan være en dag eller to inden udskrivelse, og så er det altså svært at få tingene til at hænge sammen. Men jeg oplever rigtig mange mennesker inden for systemet, der dagligt kæmper for at borgerne får den bedste behandling, og vi skal ikke træde nogen over tæerne. Vi skal finde vores snitflader og de steder, hvor vi kan gøre en forskel,« siger Sune Kirketerp.

Den tidlige kontakt og efterfølgende indsats skal gerne føre til én bestemt ting.

»Hele essensen er jo at reducere antallet af genindlæggelser. For der er et stort antal genindlæggelser, hvor borgerne ikke har fået den rigtige indsats og omsorg efter endt behandling. Det er det, der er hovedformålet. Og måden at gøre det på er ved at skabe en bedre kontakt mellem kommuner og region,« siger Sune Kirketerp.

Dagens Medicin: Efter at have været i gang med arbejdet i en måned, hvad tænker du så om samarbejdet mellem kommune og region?

»Jeg er fortrøstningsfuld. Men der er selvfølgelig forskellige udgangspunkter. Regionerne har nogle politiske intentioner, som de skal overholde i forhold til for eksempel indlæggelsesdage. Og kommunerne har nogle afsætningsvanskeligheder, når der skal findes tilbud. Der er vores opgave at få et overblik og måske ikke ligefrem lappe hullerne, men i hvert fald forsøge at skabe en bedre sammenhæng,« siger Sune Kirketerp.

»Kæmpe behov for bedre samarbejde«

I Skanderborg Kommune har Lis Gedsø været ansat som psykiatrisk brobygger i fire år. Hun mener, at der er fortsat er brug for en stor indsats på området.

»Den korte version er, at der er et kæmpe behov for bedre tværsektorielt samarbejde. Med de systemer, som der gennem tiden er blevet opbygget, oplever vi en stor grad af kompleksitet især inden for psykiatrien,« siger Lis Gedsø.

Hun har svært ved at pege på lige præcis det ene aspekt, som udgør problemet.

»Det ville være for unuanceret kun at pege på en ting. Netop fordi det er så komplekst, så er det ikke kun et sted, problemerne ligger. Der er nogle problemer i regionspsykiatrien, hvor der er mangel på pladser, og det er hurtigt ud og ind, og der er nogle udfordringer i det kommunale system i forhold til langsommelighed i sagsbehandlinger. Så der er en tempoforskel i de forskellige systemer, som afføder nogle udfordringer,« siger Lis Gedsø.

Den psykiatriske brobygger mener også, at der er brug for forbedringer i selve kulturen af arbejdet.

»Der er noget med kulturen mellem det sundhedsfaglige og socialfaglige, hvor der godt kan blive talt i en hård tone. Hvor man presser på fra begge sider, og det giver ofte ikke det bedste resultat, for der er i den grad behov for at skabe en god dialog,« siger Lis Gedsø og fortsætter:

»Der er simpelthen behov for en tovholder. Det er egentlig ret banalt, men der er behov for, at borgeren har en følelse af, at der er en, der holder tovene. En som har det store overblik, og som følger dem helt til dørs.«