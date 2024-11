Statsrevisorerne: Udenlandsk sundhedspersonale venter alt for lang tid på autorisation

Udenlandske sundhedspersoner tripper for at få lov at arbejde på danske plejehjem og sygehuse, men de må vente i gennemsnit fem et halvt år på at få deres sagsbehandling igennem. Utilfredsstillende, siger statsrevisorerne i ny beretning.