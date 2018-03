Et enstemmigt Folketing har besluttet at fritage den enkelte vagtlæge fra det omstridte vagtlægegebyr. Regningen lander i stedet hos regionerne. Det skriver JydskeVestkysten.

Et enstemmigt Folketing har besluttet at fritage den enkelte vagtlæge for det voldsomt kritiserede vagtlæge-gebyr på 4.000 kr om året, der blandt andet fik 63 vagtlæger i Region Syddanmark til at sige jobbet op i protest. I stedet skal der betales ét gebyr per lægevagtenhed. En regning, der lander hos regionerne. Det skriver JydskeVestkysten. »Jeg meldte […]