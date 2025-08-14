Navne
Bertel Vinten Understrup vender tilbage til Odense Universitetshospital, hvor han tidligere har været uddannelsesansvarlig overlæge.Foto: Privat

Bertel Vinten Understrup vender tilbage som cheflæge på OUH 1. september bliver Bertel Vinten Understrup cheflæge på Ortopædkirurgisk Afdeling på OUH. En afdeling han kender særdeles godt.

Adam Hampus Cordt Bruun

Adam Hampus Cordt Bruun

Ude godt, hjemme bedst. 1. september tiltræder Bertel Vinten Understrup som cheflæge på Ortopædkirurgisk Afdeling på OUH, hvor han tidligere har været ansat som uddannelsesansvarlig overlæge. Det skriver Odense Universitetshospital i en pressemeddelelse. Bertel Vinten Understrup har siden 2022 været ansat i Kriminalforsorgen Vest, hvor han som chef fik det lægefaglige ansvar for sundhedsbetjeningen af de 29 matrikler, der ligger på Fyn og i Jylland. En stilling han har været særligt glad for. » Jeg kan godt lide, når man...

