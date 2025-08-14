Navne Bertel Vinten Understrup vender tilbage til Odense Universitetshospital, hvor han tidligere har været uddannelsesansvarlig overlæge.Foto: Privat Bertel Vinten Understrup vender tilbage som cheflæge på OUH 1. september bliver Bertel Vinten Understrup cheflæge på Ortopædkirurgisk Afdeling på OUH. En afdeling han kender særdeles godt. Adam Hampus Cordt Bruun 14/08/202514/08/2025 Adam Hampus Cordt BruunClose:KontaktE-mail: adbr@dagensmedicin.dkBiografiFlere artikler af Adam Hampus Cordt Bruun Ude godt, hjemme bedst. 1. september tiltræder Bertel Vinten Understrup som cheflæge på Ortopædkirurgisk Afdeling på OUH, hvor han tidligere har været ansat som uddannelsesansvarlig overlæge. Det skriver Odense Universitetshospital i en pressemeddelelse. Bertel Vinten Understrup har siden 2022 været ansat i Kriminalforsorgen Vest, hvor han som chef fik det lægefaglige ansvar for sundhedsbetjeningen af de 29 matrikler, der ligger på Fyn og i Jylland. En stilling han har været særligt glad for. » Jeg kan godt lide, når man... Denne artikel er forbeholdt abonnenter. Har du allerede abonnement? Log ind Prøv Dagens Medicin gratis i 4 uger* Du får fri adgang til alt vores indhold og vores daglige nyhedsbrev tilsendt i 4 uger. Efter 4 uger fortsætter prøveabonnementet som et alm. betalingsabonnement, med mindre du opsiger forinden. Prøv gratis i 4 uger *Som læge/stud. med. er det digitale abonnement på Dagens Medicin helt gratis Køb abonnement Webabonnement Digitalt abonnement med fri adgang til alt indhold Dagligt nyhedsbrev direkte i din indbakke Kun 4.420 kr/år (ex moms) Køb her Avis- & webabonnement Fri digital adgang + dagligt nyhedsbrev Avis Kun for autoriserede sundhedspersoner Kun 4.970 kr./år (ex moms) Køb her Firmaabonnement Digitalt abonnement til firmaer og organisationer med 5 eller flere brugere Bedste pris pr. bruger! Fra 2.940 kr./år (ex moms) Kontakt os