Ude godt, hjemme bedst. 1. september tiltræder Bertel Vinten Understrup som cheflæge på Ortopædkirurgisk Afdeling på OUH, hvor han tidligere har været ansat som uddannelsesansvarlig overlæge. Det skriver Odense Universitetshospital i en pressemeddelelse. Bertel Vinten Understrup har siden 2022 været ansat i Kriminalforsorgen Vest, hvor han som chef fik det lægefaglige ansvar for sundhedsbetjeningen af de 29 matrikler, der ligger på Fyn og i Jylland. En stilling han har været særligt glad for. » Jeg kan godt lide, når man...