Dagens Medicin kom i fredags fejlagtigt til at skrive, at Region Midts specialeråd på hjerteområdet bakker op om Region Midts samling af hjerteundersøgelser af typen KAG. Faktum er, at medlemmerne af specialerådet er uenige om hvorvidt det er en god idé.

Region Midtjyllands specialeråd på hjerteområdet strides fortsat om hvorvidt det er til gavn for patienterne at regionsrådsformanden vil samle sine koronararteriografier (KAG) på Aarhus Universitetshospital frem for at have dem fordelt på flere hospitaler som hidtil. Det pointerer hjerteprofessor Hans Erik Bøtker, som i Dagens Medicins nyhedsbrev i fredags fejlagtigt blev citeret for at rose […]