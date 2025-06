I Danmark er det anbefalingen, at nydiagnosticerede patienter med hjertesvigt med reduceret pumpefunktion sættes i behandling med de fire lægemidler RAS-hæmmere betablokkere, MRA’er og SGLT2-hæmmere så hurtigt som muligt. Nu har danske forskere kortlagt, hvordan det egentlig ser ud med at få sat hurtigt gang i behandlingen med alle fire lægemidler, og hvad det betyder for blandt andet patienternes overlevelse. Forskningen viser, at de danske læger er gode til at få sat patienterne i den relevante behandling, og at det...