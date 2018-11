Bedre samarbejde med radiologer kan spare tid i praksis

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Der er alt for stor forskel på, hvordan radiologiske afdelinger og de praktiserende læger samarbejder. Et dårligt samarbejde går ud over lægernes arbejdstid og patienternes udredning. De praktiserende læger skal derfor være klar over, hvad de kan forlange af radiologerne og vide, hvordan et godt samarbejde kommer op at køre. Det mener professor i almen […]