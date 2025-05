Cheflæge om tvangsflytning: Vi har et fælles ansvar for at gøre uligheden på vores hospitaler mindre

For cheflæge Mette Fabricius har der aldrig været et alternativ til at genskabe en velfungerende fødeafdeling på Nykøbing Falster Sygehus. Men opgaven er svær, og derfor bliver 50 læger fra Roskilde nu mødt med krav om at arbejde i Nykøbing et par dage om måneden. Det møder kritik fra Overlægeforeningen, men den kritik er for letkøbt, mener Mette Fabricius.