Medicinsk sygdom øger risiko for depression

Nyt dansk kohorte-studie i The Lancet viser, at risikoen for at udvikle depression stiger, når man bliver diagnosticeret med en medicinsk sygdom. På tværs af forskellige diagnoser, viser data især øget risiko den første måned. Selvom der stadig mangler viden om årsagerne, så bør den øgede risiko være et opmærksomhedspunkt for læger, siger én af forskerne bag studiet overlæge Klaus Fuglsang Kofoed.