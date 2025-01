I Randers er uddannelse blevet noget, læger giver til hinanden

I løbet af halvandet år er Akutafdelingen i Randers gået fra at have et blakket ry blandt uddannelseslæger til at få topkarakterer i Sundhedsstyrelsens seneste inspektorrapport. Overlæge Dea Kehler var blandt de bærende kræfter, men hele afdelingen har taget ansvar for at forbedre uddannelsesmiljøet.