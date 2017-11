Alvorlige bivirkninger i sundhedsvæsenet

Standardiserede systemer rulles i stor stil ud på landets hospitaler – senest med den udskældte Sundhedsplatformen – og tager ikke altid højde for den kliniske praksis. Djøfferne skældes ud, men lægerne har ofte selv et ansvar for at hive nye systemer hjem, siger Kirstine Zinck Pedersen, CBS, som er specialist i sundhedsvæsenets organisering.