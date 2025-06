Akutchef er bekymret for, at sikkerhedsassistenter kan bidrage til falsk tryghed og mindre tro på blød magt

Selvom aggressive patienter også kan skabe voldsomme hændelser på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, ser cheflæge Ulf Hørlyk det ikke som en løsning at ansætte sikkerhedsassistenter for at øge sikkerheden for personalet. Han kunne ikke drømme om at pege fingre af kolleger, der ønsker sikkerhedsassistenter, men selv vil han hellere forsøge at styrke kollektivet og det forebyggende arbejde på afdelingen.