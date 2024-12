Aktiv monitorering kan være et godt valg til nogle kvinder med celleforandringer i brystet

Data fra COMET-studiet, der kort før weekenden blev præsenteret til den årlige kongres for San Antonio Breast Cancer Symposium, viser, at til nogle kvinder med lavrisiko celleforandringer i brystet kan det måske bedre betale sig at vente og holde øje med kræftudvikling frem for bare at behandle med det samme.