AI holder øje med radiologers øjne, når de undersøger for kræft i eksempelvis lungerne

Forskere fra Københavns Universitet har udviklet et overvågningssystem, der holder øje med radiologers øjne og advarer dem om, når de bliver trætte og ikke længere får undersøgt hele skanningsbilledet af for eksempel lungerne. På det tidspunkt kan der være behov for et ekstra sæt øjne til at kigge på skanningerne.