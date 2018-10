Tidligere har kommuner ordineret afrusningsmedicin til alkoholmisbrugere over telefonen, men den praksis har Styrelsen for Patientsikkerhed sat en stopper for.

Når kommuner er nødt til at sende alkoholmisbrugere til egen læge, når der skal ordineres afrusningsmedicin, er det på grund af en præcisering fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der tidligere på året understregede, at afhængighedsskabende medicin som Risolid udelukkende må ordineres ved fremmøde.

Tidligere har kommunerne nemlig udskrevet medicin til alkoholmisbrugere ved, at sundhedspersonale står med misbrugeren og er i telefonisk kontakt med en læge. Det fremgår af et brev, som Holbæk Kommune har sendt til de praktiserende læger.

»I forbindelse med afrusning har det tidligere været muligt for os via vores sundhedsfaglige personale at få en ordination på afrusningsmedicin pr. telefon,« står der i brevet.

Den mangeårige praksis, hvor medicin ordineres pr. telefon, møder kritik fra de praktiserende læger.

Stærkt problematisk

»Det kan ikke passe, at jeg pr. telefon skal udskrive vanedannende medicin for at løse problemer i en anden sektor. Det er stærkt problematisk og slet og ret dårlig kvalitet for borgerne, der ikke får den behandling, de har ret til,« siger Ulrik Hesislev.

Overlæge Danny Reving kritiserer ligeledes den tidligere praksis og kalder det for en tilsidesættelse af patientsikkerheden, da det kun er læger, der bør og må foretage den kliniske vurdering. Den opgave må aldrig tilfalde andet sundhedspersonale – eller andet personale for den sags skyld.

»Det groteske ved hele den her sag er, at hvis problemet nu er, at man sender alkoholmisbrugere til egen læge for at få medicin, så betyder det, at man tidligere slet ikke har haft læger til at foretage den kliniske vurdering ved ordinering af medicin. Det er svært kritisabelt og en tilsidesættelse af patientsikkerheden. Det er jo ikke bolcher, men medicin vi taler om. Benzodiazepiner sløver og i værste tilfælde kan man stoppe vejrtrækningen. Så i den forstand kan man sige, at vi er vidne til et kvalitetsløft udelukkende fordi, at misbrugerne bliver tilset af en læge før ordinering. Men vi må så sige, at kvaliteten har været stærkt forringet ved den tidligere praksis,« siger Danny Reving.

Præciseringen fra Styrelsen for Patientsikkerhed blev fulgt op af en række tilsyn, hvor der blev slået hårdt ned på overtrædelser. Dette resulterede blandt andet i et påbud på Center for Afhængighed i Guldborgsund Kommune, hvor der blev afdækket en lang række overtrædelser.

Svært i praksis

Men der er ikke noget nyt i reglerne, og lige siden, kommunerne fik ansvaret for alkoholbehandling tilbage i 2007 har det været lov, at benzodiazepiner skal ordineres ved personligt fremmøde.

Den praksis har bare altid været svær at realisere i størstedelen af Danmarks kommuner, siger Børge Dandanell Thomsen, der bekræfter, at man tidligere har ordineret afrusningsmedicin pr. telefon i kommunerne Holbæk, Slagelse, Odsherred, Ringsted og Kalundborg.

»I al sin enkelthed har vi tidligere haft svært ved at tilgodese både lovgivningen og den enkelte trængende patient. Når det gamle garvede sundhedspersonale tidligere sad med en alkoholmisbruger og kom med alle de relevante data, kunne det være svært rent etisk at afslå at ordinere afrusningsmedicinen telefonisk. Jeg mener, at en garvet sygeplejerske er fuldt ud lige så godt i stand til at vurdere den sag, som en læge er det. Der har ikke været så meget som et eneste problem i de 14 år, hvor jeg har været overlæge for misbrugsområdet,« siger Børge Dandanell Thomsen, der vurderer, at man har gjort det på samme vis over hele landet.

Alkoholbehandling er ifølge Sundhedsministeriet et kommunalt ansvarsområde, og at kommunen er forpligtiget til at ordinere medicinen, når behandlingen er påbegyndt. Men hvis kommunerne skal stå for at ordinere afrusningsmedicin, er man ifølge Børge Dandanell Thomsen nødt til at se på, hvorvidt man kan klare opgaven telefonisk.

»I en tid hvor lægemanglen har afstedkommet, at flere og flere opgaver bliver uddelegeret til andet sundhedsfagligt personale, er det absurd, at det ikke også er sket på dette område,« siger Børge Dandanell Thomsen.

