Indikatorresultaterne for 2022 i årsrapporten for kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) skal tolkes med forbehold, anbefaler databasens styregruppe. Årsagen er, at omlægningen til et nyt indberetningssystem, Kvalitets Indrapporterings Platform (KIP), har taget længere tid end ventet. Derfor har de hæmatologiske afdelinger haft problemer med at indberette til databasen i de sidste fem måneder af 2022. Til trods for den korte periode, hvor det har været muligt at indberette til databasen, har fem afdelinger indberettet over 90 pct. af deres nydiagnosticerede patienter,...