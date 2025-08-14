Navne Jakob Kristian Jakobsen har overtaget cheflægeposten på Urinvejskirurgisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital.Foto: Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital finder ny cheflæge i Urinvejskirurgi internt Jakob Kristian Jakobsen er ny cheflæge i Urinvejskirurgi på Aarhus Universitetshospital. Han kommer fra stillingen som ledende overlæge på afdelingen Adam Hampus Cordt Bruun 14/08/202514/08/2025 Adam Hampus Cordt BruunClose:KontaktE-mail: adbr@dagensmedicin.dkBiografiFlere artikler af Adam Hampus Cordt Bruun Urinvejskirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital har fået ny cheflæge, efter at Jakob Kristian Jakobsen er tiltrådt stillingen pr. 1 august. Det skriver Aarhus Universitetshospital i et opslag på LinkedIn. Urinvejskirurgisk afdeling er ikke fremmed land for Jakob Kristian Jakobsen. Han har nemlig været tilknyttet afdelingen siden 2007 som reservelæge, ph.d.-studerende, afdelingslæge, overlæge og siden efteråret 2024 ledende overlæge. For hospitalsledelsen var det derfor ikke et svært valg at pege på Jakob Kristian Jakobsen som ny cheflæge. »Vi er i hospitalsledelsen... Denne artikel er forbeholdt abonnenter. Har du allerede abonnement? Log ind Prøv Dagens Medicin gratis i 4 uger* Du får fri adgang til alt vores indhold og vores daglige nyhedsbrev tilsendt i 4 uger. Efter 4 uger fortsætter prøveabonnementet som et alm. betalingsabonnement, med mindre du opsiger forinden. Prøv gratis i 4 uger *Som læge/stud. med. er det digitale abonnement på Dagens Medicin helt gratis Køb abonnement Webabonnement Digitalt abonnement med fri adgang til alt indhold Dagligt nyhedsbrev direkte i din indbakke Kun 4.420 kr/år (ex moms) Køb her Avis- & webabonnement Fri digital adgang + dagligt nyhedsbrev Avis Kun for autoriserede sundhedspersoner Kun 4.970 kr./år (ex moms) Køb her Firmaabonnement Digitalt abonnement til firmaer og organisationer med 5 eller flere brugere Bedste pris pr. bruger! Fra 2.940 kr./år (ex moms) Kontakt os