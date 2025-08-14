Navne
Jakob Kristian Jakobsen har overtaget cheflægeposten på Urinvejskirurgisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital.Foto: Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital finder ny cheflæge i Urinvejskirurgi internt Jakob Kristian Jakobsen er ny cheflæge i Urinvejskirurgi på Aarhus Universitetshospital. Han kommer fra stillingen som ledende overlæge på afdelingen

Urinvejskirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital har fået ny cheflæge, efter at Jakob Kristian Jakobsen er tiltrådt stillingen pr. 1 august. Det skriver Aarhus Universitetshospital i et opslag på LinkedIn. Urinvejskirurgisk afdeling er ikke fremmed land for Jakob Kristian Jakobsen. Han har nemlig været tilknyttet afdelingen siden 2007 som reservelæge, ph.d.-studerende, afdelingslæge, overlæge og siden efteråret 2024 ledende overlæge.  For hospitalsledelsen var det derfor ikke et svært valg at pege på Jakob Kristian Jakobsen som ny cheflæge.  »Vi er i hospitalsledelsen...

