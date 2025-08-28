‘Doktor Solcreme’ forsvarer sin tredje doktordisputats som den eneste i Danmark

Hans Christian Wulf har om nogen sat præg på anbefalingerne om brug af solcreme i Danmark, og internationalt er han kendt for at have udviklet alt fra en ny biologisk enhed for bestråling til metoder til at behandle forstadier til hudkræft. Nu er han indehaver af tre doktorgrader som den eneste i Danmark.