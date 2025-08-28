Navne Jens Overgaard blev overrasket med prisen på Danske Kræftforskningsdage i Odense.Foto: Kristian Ridder-Nielsen Aarhus-professor modtager Kræftens Bekæmpelses Hæderspris 2025 Jens Overgaard modtager årets udgave af Kræftens Bekæmpelses Hæderspris for sit arbejde gennem mere end 50 år i den kliniske kræftforsknings tjeneste. Mads Nielsen 28/08/202528/08/2025 Mads NielsenClose:BiografiFlere artikler af Mads Nielsen At Danmark i dag er et af verdens førende lande inden for stråleterapi, kan til dels tilskrives Jens Overgaard, som var en af grundlæggerne bag Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG) og Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC). Dertil blev hans videnskabelige bevis for kræft som en tidskritisk sygdom afgørende for, at akut kræft i dag er en politisk realitet, hvilket bl.a. har affødt de nationale kræftpakker. Det er for denne årelange indsats til kræftforskningen, at Jens Overgaard modtager Kræftens Bekæmpelses Hæderspris... Denne artikel er forbeholdt abonnenter. Har du allerede abonnement? Log ind Prøv Dagens Medicin gratis i 4 uger* Du får fri adgang til alt vores indhold og vores daglige nyhedsbrev tilsendt i 4 uger. Efter 4 uger fortsætter prøveabonnementet som et alm. betalingsabonnement, med mindre du opsiger forinden. Prøv gratis i 4 uger *Som læge/stud. med. er det digitale abonnement på Dagens Medicin helt gratis Køb abonnement Webabonnement Digitalt abonnement med fri adgang til alt indhold Dagligt nyhedsbrev direkte i din indbakke Kun 4.420 kr/år (ex moms) Køb her Avis- & webabonnement Fri digital adgang + dagligt nyhedsbrev Avis Kun for autoriserede sundhedspersoner Kun 4.970 kr./år (ex moms) Køb her Firmaabonnement Digitalt abonnement til firmaer og organisationer med 5 eller flere brugere Bedste pris pr. bruger! Fra 2.940 kr./år (ex moms) Kontakt os