Med ansættelsen af Helle Terkildsen Maindal som professor i sundhedsfremme satser Aarhus Universitet på at skabe forandring og bedre vilkår for sundhed.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet har ansat Helle Terkildsen Maindal som professor i sundhedsfremme med tiltrædelse 1. januar. Det skriver universitetet på sin hjemmeside. Hun tager udgangspunkt i hverdagslivets udfordringer med sundhed og sygdom, og hendes ambition er, i samarbejde med borgerne og på deres egne præmisser, at støtte befolkningen i at opnå bedre […]