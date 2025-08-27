Navne Aktuelt forsker den nyudnævnte professor Kristian Kragholm i brugen af lægemidlet dapagliflozin til forebyggelse af systolisk hjertesvigt for patienter med lymfekræft.Foto: Aalborg Universitetshospital Aalborg Universitetshospital udnævner ny professor i kardiologi Kristian Kragholm er netop udnævnt til overlæge og klinisk professor i kardiovaskulær epidemiologi og hjerte-CT ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet. Mads Nielsen 27/08/2025 Mads NielsenClose:KontaktE-mail: mads.nielsen@bonnierhealthcare.dkBiografiFlere artikler af Mads Nielsen I en længere årrække har Kristian Kragholm gjort sig bemærket som forsker inden for hjertesygdomme og akutte hjertehændelser. Positionen som en førende forsker styrkes ydermere, idet han er blevet udnævnt som overlæge og klinisk professor i kardiovaskulær epidemiologi og hjerte-CT ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet pr. 1. august 2025: »Jeg er dybt beæret over udnævnelsen og ser frem til at fortsætte det tætte samarbejde med samarbejdspartnere på tværs af hospitalet og universitetet samt nationalt – særligt med fokus på at... Denne artikel er forbeholdt abonnenter. Har du allerede abonnement? Log ind Prøv Dagens Medicin gratis i 4 uger* Du får fri adgang til alt vores indhold og vores daglige nyhedsbrev tilsendt i 4 uger. Efter 4 uger fortsætter prøveabonnementet som et alm. betalingsabonnement, med mindre du opsiger forinden. Prøv gratis i 4 uger *Som læge/stud. med. er det digitale abonnement på Dagens Medicin helt gratis Køb abonnement Webabonnement Digitalt abonnement med fri adgang til alt indhold Dagligt nyhedsbrev direkte i din indbakke Kun 4.420 kr/år (ex moms) Køb her Avis- & webabonnement Fri digital adgang + dagligt nyhedsbrev Avis Kun for autoriserede sundhedspersoner Kun 4.970 kr./år (ex moms) Køb her Firmaabonnement Digitalt abonnement til firmaer og organisationer med 5 eller flere brugere Bedste pris pr. bruger! Fra 2.940 kr./år (ex moms) Kontakt os