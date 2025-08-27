Ny regionsdirektør i Region Sjælland: »Uligheden og skævheden er stor, men mulighederne er endnu større«

Det er kun en måned siden, at Annemarie Zacho-Broe tiltrådte som regionsdirektør i Region Sjælland, men selvom hun stadig er ved at lære regionen at kende, har hun en klar vision for fremtiden. Det skal være slut med at halte efter de andre, og i stedet skal regionen gå forrest i arbejdet med nye løsninger for et bæredygtigt sundhedsvæsen.