Aalborg Universitetshospital nedlægger 130 stillinger

Aalborg Universitetshospital skal nedlægge 130 stillinger for at bringe balance i økonomien. Ledelsen beroliger med, at et stort antal af stillingerne er vakante stillinger og vikariater, men det skaber bekymring hos næstformand for Yngre Læger. »Jeg er selvfølgelig bekymret for, om man kan få det hele til at fungere ligeså godt for patienterne, når vi […]