Annette Corydon rykker nordpå, når hun skifter Præhospital, Region Midtjylland ud med Det Nære Sundhedsvæsen på Aalborg Universitetshospital. Aalborg Universitetshospital får ny chef for det nære sundhedsvæsen Annette Corydon er fra september ny chef for det nære sundhedsvæsen på Aalborg Universitetshospital. Det betyder samtidig et farvel til præhospitalet i Region Midtjylland. Adam Hampus Cordt Bruun 08/08/2025 Det nære sundhedsvæsen i Aalborg får en erfaren kapacitet ind, når Annette Corydon overtager stillingen som chef fra 1. september. Det skriver Aalborg Universitetshospital i en pressemeddelelse. Annette Corydon fratræder samtidig stillingen som ledende overlæge på præhospitalet i Region Midtjylland, og selvom hun på LinkedIn skriver, at afskeden er vemodig, ser hun frem til at bytte Aarhus ud med Aalborg og gøre brug af sin erfaring. Som chef for det nære sundhedsvæsen får Annette Corydon en central rolle i den...