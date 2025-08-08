Det nære sundhedsvæsen i Aalborg får en erfaren kapacitet ind, når Annette Corydon overtager stillingen som chef fra 1. september. Det skriver Aalborg Universitetshospital i en pressemeddelelse. Annette Corydon fratræder samtidig stillingen som ledende overlæge på præhospitalet i Region Midtjylland, og selvom hun på LinkedIn skriver, at afskeden er vemodig, ser hun frem til at bytte Aarhus ud med Aalborg og gøre brug af sin erfaring. Som chef for det nære sundhedsvæsen får Annette Corydon en central rolle i den...