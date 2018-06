Aalborg har fundet ledende overlæge til nyt dermatologisk speciale

Med et nyoprettet speciale følger også en ny ledende overlæge. Aalborg Universitetshospital har fundet manden, der skal bygge hospitalets dermatologiske område op. Valget er faldet på Christian Vestergaard, 48, der 1. september tiltræder som ledende overlæge. Det skriver hospitalet i en pressemeddelelse.

»Det er en stor glæde, at vi kan byde en kapacitet som Christian velkommen til Aalborg, og vi ser frem til, at han med sin store faglige ekspertise og innovative tilgang kommer til at stå i spidsen for at opbygge det dermatologiske område på Aalborg Universitetshospital. Dermed kan vi også med stolthed erklære ‘pladen fuld’, idet hospitalet nu tæller alle kliniske specialer,« siger klinikchef ved Klinik Kirurgi og Kræftbehandling, Lars Maagaard Andersen i pressemeddelesen.

Christian Vestergaard har siden 2009 været speciallæge i dermatologi. Han kommer fra en stilling som overlæge ved Hud- og kønssygdomme på Aarhus Universitetshospital. Samtidig med titlen som ledende overlæge, konstitueres han i et professorat.

Christian Vestergaard glæder sig meget til at begynde på sin nye arbejdsplads.

»Det er en enestående og meget spændende mulighed for mig at få ansvaret for at bygge en hospitalsafdeling op fra grunden. Det giver mulighed for at tænke nyt og innovativt. Mange patienter kræver i dag en tværfaglig tilgang fra flere specialer, og det er min oplevelse, at Aalborg Universitetshospital er en agil organisation, hvor der netop er gode muligheder for at tilrettelægge samarbejder på tværs af specialer og faggrupper. Det ser jeg meget frem til at være en del af,« siger Christian Vestergaard i en kommentar.

Det er også en tilfreds lægefaglig direktør på Aalborg Universitetshospital, som nu kan se resultatet af et mangeårigt arbejde for at skaffe dermatologien til Nordjylland

»Oprettelsen af dermatologi som speciale er noget, de nordjyske patienter vil få stor glæde af. Hidtil har vi måtte henvise patienterne til Aarhus for behandling, så det er selvsagt noget, vi forventer, at de vil tage rigtig godt imod,« siger Morten Noreng.

Foruden ansættelsen af Christian Vestergaard er det planen, at der over den kommende tid vil blive ansat flere læger i specialet.