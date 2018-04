Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Lægecenter Korsør blev i januar 2016 akkrediteret som de første. I dag kan 985 af landets øvrige lægepraksisser sætte flueben ud for den obligatoriske og omdiskuterede akkrediteringsproces. Det fremgår af en statusopgørelse, som Dagens Medicin har modtaget fra Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) for perioden 1. januar 2016 til 16. april 2018. […]