Hvordan prissætter man medicin? Og hvordan ender et stykke medicin med at koste over 800.000 kr. for en behandling? I denne udsendelse har Stetoskopet undersøgt disse spørgsmål og har taget udgangspunkt i den aktuelle sag om lægemidlet Spinraza, der bruges til at behandle børn med muskelsvind. Stetoskopet har talt med Medicinrådet, lægemiddelindustriens brancheorganisation, en chefredaktør […]