Hvordan er det at være forældre til et barn, som bliver alvorligt syg? Og hvordan håndterer vi som læger eller andet sundhedspersonale at stå i en situation, hvor patienten er et barn, hvor der pludselig også er nogle bekymrede forældre, som også skal inddrages i behandlingen?

Stetoskopet har talt med Rikke og Meidad, der fortæller om forløbet, da deres søn Jakob fik konstateret leukæmi.

Kjeld Schmiegelow, der er professor på Børneonkologisk afdeling på Rigshospitalet, giver nogle gode råd til, hvordan læger kan håndtere en situation som denne. Empati og ærlighed er hans nøgleord, familien skal vide, at du vil gøre det bedste for deres barn i en given situation.

Medvirkende: Kjeld Schmiegelow, Rikke, Meidad, Niels Emil Hillerup, Ida Roost

Indslag: 2:10 Rikke og Meidad, 44:10 Kjeld Schmiegelow