3.000 patienter skifter til Steno Diabetes Center Copenhagen

Fra januar skifter knapt 3.000 personer med diabetes behandlingssted fra Herlev og Gentofte Hospital (HGH) til Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC). til Steno Diabetes Center Copenhagen. Samtidig vil der ske en sammenlægning af forskningsfunktioner. Det skriver Steno Diabetes Center Copenhagen i en pressemeddelelse.

Målet med omlægningen er at skabe bedre sammenhæng i behandlingen samt styrke forskningen for det samlede diabetesområde, og for de kliniske betyder sammenlægningen, at SDCC går fra at være behandlingssted for 6.000 personer med diabetes til at være behandlingssted for 9.000 personer.

Klinikledelsen har i forbindelse med behandlingsansvar for de mange nye personer med diabetes ændret struktur i afdelingen. Det giver det sundhedsfaglige personale mulighed for at specialiserer sig endnu mere inden for enten behandling af type 1-diabetes, type 2-diabetes eller højt specialiserede funktioner.

»Den enkelte person med diabetes vil møde en bred palette med mange varierede behandlingsmuligheder, der kan tilpasses den enkeltes behov. Vi har samlet faglig ekspertise i standardbehandling og i de mere specialiserede funktioner inden for type 1-diabetes såvel som type 2-diabetes,« siger klinikchef Tina Vilsbøll i pressemeddelelsen.

På forskningsområdet sker der også en sammenlægningen af afdelinger på Herlev og Gentofte Hospital og Steno Diabetes Center Copenhagen. Forskergruppen med speciale i blandt andet type 2-diabetes på HGH under ledelse af professor Filip Knop bliver en del af Klinisk Forskning på SDCC under navnet Klinisk Metabolisk Fysiologi.

»Vi bliver styrket med en gruppe engagerede diabetesforskere og med Filip Knop som forskningsleder af internationalt format. Dermed har vi nu forskere i international klasse inden for endnu et forskningsområde, der kan bidrage til synergi på tværs af alle klinisk forsknings fagligheder og kompetencer til gavn for forskning på højeste niveau, siger forskningschef Birgitte Brock i pressemeddelelse.

Indtil det nye SDCC ved Herlev Hospital er færdigbygget ved udgangen af 2020 vil behandlingen og forskningen foregå på tre matrikler, nemlig Herlev Hospital, Gentofte Hospital og SDCC i Gentofte.