En personlig brobyggersygeplejersker skal sikre sammenhæng, overblik og tryghed for patient og pårørende i sundhedsvæsenet, lyder et forslag fra Danske Regioner.

Ældre, kronikere, multisyge og psykiatriske patienter, der jævnligt er i kontakt med sundhedsvæsenet på tværs af kommune, region og almen praksis skal have en hjælpende hånd til at finde vej i sundhedsvæsenet. Det mener Danske Regioner, der nu foreslår at tilknytte en personlig brobyggersygeplejerske til disse patienter og deres pårørende. Danske Regioner mener, at 1.000 brobyggersygeplejersker vil […]