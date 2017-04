En vægtkurve med dybe bølgedale og høje bølgetoppe er – også for personer uden hjertekarsygdom – en risikofaktor for alvorlig hjertesygdom og tidlig død.

Nu viser resultaterne af et nyt studie, at diæter med en stadig skiftende kropsvægt er en særlig stor belastning for personer med kranspulsåresygdom. Studiet er baseret på en undersøgelse af sundhedsdata fra 9.500 personer med kranspulsåresygdom.

Resultaterne viser at de personer, der havde størst udsving i kropsvægt, havde 85 pct. højere risiko for alvorlige hjertekarhændelser, sammenlignet med de personer med kranspulsåresygdom, der var bedst til at holde en stabil vægt.

Den femtedel af de 9.500 personer, der havde de største udsving i kropsvægt, havde en 124 pct. højere risiko for at dø af hjertekarsygdom, 117 pct. højere risiko for blodprop i hjertet, og 136 pct. højere risiko for en blodprop i hjernen end den femtedel, der havde de laveste udsving i kropsvægt.

Forskerne bag undersøgelsen påpeger, at der er tale om et observationsstudie, og at undersøgelsen ikke viser årsag og effekt. Men forskerne mener samtidig, at resultaterne peger på behovet for en undersøgelse, som kan pege på muligheder for at fastholde et varigt vægttab.