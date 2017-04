Siden forsommeren 2016 har Yngre Læger bedt Region Hovedstaden om at få lov til at se Sundhedsplatformens business case. Men Region Hovedstaden har ikke villet udleveret den.

Formanden for Yngre Læger, Camilla Rathcke, har længe haft en mistanke om, at business casen, der giver et overblik over Region Hovedstadens gevinster og omkostninger ved at implementere Sundhedsplatformen har været baseret på løse antagelser frem for data fra lignende implementeringer rundt om i verden.

Men at tjekke det har hun dog ikke haft mulighed for, da hun ikke har kunnet få Region Hovedstaden til at udlevere de beregninger, som regionen har foretaget i den såkaldte business case – noget hun ellers har forsøgt at få ved flere lejligheder, som f.eks. de jævnlige dialogmøder, der holdes mellem Region Hovedstaden og de faglige organisationer.

Rathcke blev derfor vred, da hun i Dagens Medicin for nylig kunne læse, at professor i sundhedsøkonomi Jes Søgaard fra Syddansk Universitet kritiserede business casen for – efter at have fået den forelagt af Dagens Medicin – at være baseret på tro og håb frem for konkrete data.

»At business casen ikke holder er jo det, vi hele tiden har sagt. Men Region Hovedstaden har jo ikke villet vise os business casen, som jeg har efterspurgt siden forsommeren sidste år,« siger Camilla Rathcke, der funderer over, hvorfor regionen gang på gang har undveget Yngre Lægers spørgsmål, som f.eks. om hvorvidt den har lavet arbejdsgangsanalyser forud for implementeringen af SP, så de var klar over, hvilke faggrupper, der varetog hvilke elementer at patientbehandling og -forløb, og som gjorde dem i stand til konkret at beskrive, hvilke arbejdsopgaver, der skulle skifte hænder efter implementeringen?

»På den ene side er jeg målløs over Jes Søgaards analyse. På den anden side er jeg ikke forundret. Yngre Læger har hele tiden haft på fornemmelsen, at Region Hovedstaden ikke har lavet arbejdsgangsanalyser før og efter implementeringen. Så hvordan kan regionen overhovedet vide, hvor pengene ligger? Det har den ikke villet svare på,« siger hun og pointerer, at alle og enhver jo forudsætter, at regionen under sin udarbejdelse af en business case tager afsæt i, hvordan hospitalerne fungerede før og efter en implementering.

»I denne sag mangler hele førtilstanden, og eftertilstanden er i bedste fald et gæt og i værste fald et håb,« siger Camilla Rathcke.

»Umiddelbart efter implementeringen af Sundhedsplatformen blev der afskediget lægesekretærer og på et enkelt hospital afskedigede man dem endda, inden Sundhedsplatformen blev implementeret som en del af besparelserne men også som et ventet forskud på gevinstrealiseringen. Men det er jo en rigtig dårlig idé, når man ikke ved, hvad det præcist er for nogle arbejdsopgaver, Sundhedsplatformen rykker rundt på,« siger Camilla Rathcke.

Hun synes, det er problematisk, at Sundhedsplatformen indfører en ny måde at arbejde på, uden at Region Hovedstaden har gjort brug af erfaringerne fra udlandet og på den baggrund har fortalt sine medarbejdere, hvad der skal gøres anderledes. For Sundhedsplatformen er langt fra intuitiv, og lægerne har ikke indgående kendskab til de opgaver, læesekretærerne har.

»At Region Hovedstaden mangler at lave arbejdsgangsanalyser ligger i tråd med, at vi gang på gang har spurgt direktionen om, hvad er det så, vi skal gøre anderledes? Lægene får hele tiden kritik for ikke at gøre, hvad der forventes vi skal, f.eks. i relation til kodning, men der kommer meget lidt konkret om, hvad det er, vi skal gøre. For de ved jo faktisk ikke, hvad det er for en opgave, de flytter fra den en faggruppe til den anden og hvilken omkostning det har,« siger hun.

Konsekvensen er, alle slår hinanden i hovedet over, at systemet ikke virker, som det skal og at man, som Jes Søgaard advarer om i Dagens Medicin, ender i en situation, hvor man bliver nødt til at gennemtrumfe besparelser for at lave den gevinstrealisering, man håber på at få, siger hun.

Camilla Rathcke nævner, at både hun og mange andre læger ser færre patienter i ambulatorierne pr. dag i forhold til før implementeringen af Sundhedsplatformen, og det betyder, at man enten skal finde ekstra lægeressourcer til at få set alle med samme ventetid som tidligere, eller at man må øge ventetiden for de mindst syge.

»Vi anvender simpelthen ikke programmet smart, som det anvendes idag, men det er virkelig kritisk, at vi ikke engang har ændret vores arbejdsgange baseret på reelt kendskab til hvem, der lavede hvad og hvornår i patientforløbene tidligere. Som det er nu er det hverken en gevinst for patienter eller læger.

Regionsdirektør Hjalte Aaberg har bekræftet, at den seneste version af business casen blev lavet i 2015. Han forsikrer, at der senere vil komme en version baseret på konkrete erfaringer.