Arbejdsforholdene på Svendborg Sygehus og OUH har været debatteret heftigt, siden en yngre kvindelig læge fra Svendborg Sygehus blev dømt for grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed. Debatten giver dog ikke det rette indblik i arbejdsforholdene, mener Yngre Læger og OUH’s direktion, som derfor i fredags holdte et møde om forholdene. Det skriver OUH på sin hjemmeside.

Debatten er upræcis i den forstand, at den blander forholdene på Kirurgisk Afdeling A og Medicinsk Afdeling M/FAM på Svendborg Sygehus sammen. Samtidig blandes forholdene nu og for flere år tilbage også sammen. Ifølge hjemmesiden er begge parter enige om, at problemerne kun omhandler Kirurgisk Afdeling A på Svendborg Sygehus.

Intern drøftelse blandt yngre læger

På baggrund af mødet mellem Yngre Læger og OUH/parterne har Yngre Læger påtaget sig ansvaret for at få sat en intern drøftelse blandt de yngre læger på sygehuset i gang for at kunne klar- og kortlægge arbejds- og uddannelsesforholdene i Kirurgisk Afdeling A på både Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus.

Imens vil OUH’s direktion og afdelingsledelsen på Kirurgisk Afdeling A igangsætte en identificering af udfordringerne og mulighederne for på den måde at kunne forbedre arbejds- og uddannelsesforholdene. Denne proces skal ske sammen med de yngre læger og de tillidsvalgte på afdelingen.