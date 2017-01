Yngre Læger meget tilfreds med Lægedækningsudvalget

Yngre Læger er meget tilfreds med, at regeringens Lægedækningsudvalg i sin netop udgivne rapport har inkluderet flere af de input til en forbedret rekruttering og fastholdelse af læger i yderområder og i socialt belastede områder.

Det siger YL’s formand, Camilla Rathcke.

»Vi er meget tilfredse med, at Lægedækningsudvalget har indskrevet et forslag, der handler om, hvilke forhold, der kan tilbydes på hospitaler og kliniker, der ligger langt fra storbyerne. Det har vi i YL haft meget fokus på, og vores seneste medlemsundersøgelse viste, at tiltag som f.eks. en komprimeret arbejdsuge, deltidsordninger eller muligheden for en ugentlig fridag til forskning, kan være med til at lokke lægerne væk fra de større byer,« siger Camilla Rathcke.

Derudover er formanden rigtig glad for at høre, at sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) på det pressemøde på Christiansborg tidligere i dag, hvor Lægedækningsudvalgets rapport blev præsenteret, kunne bekræfte, at regeringen har i sinde at opfylde ambitionen i regeringsgrundlaget om at udvide 5-års fristen til en 6-års frist.

»Det diskuteres politisk, om vi har et lægedækningsproblem eller en lægemangelsproblematik. Også i den kontekst mener YL, at 5-års fristen skal fjernes helt, da den jo åbenlyst ikke virker efter hensigten. Fjernede vi den helt, kunne vi sikre, at alle, der ønskede at blive speciallæger blev det – og at færre forlod Danmark. At ændre den til en 6-års frist er et skridt i den rigtige retning,« siger hun.

Manglende analyser af behovet for læger

Lægedækningsudvalgets rapport er udelukkende et katalog over mulige forslag og løsninger – og først nu starter arbejdet med at få det konkretiseret –, men Camilla Rathcke tror på, at den kan være en rambuk til at få startet en diskussion om, hvor mange læger, der reelt er behov for herhjemme.

For det er, ifølge Camilla Rathcke, en af rapportens akilleshæle.

»Analyserne af lægebehovet baserer sig på udbuds-prognoser, men kender reelt ikke efterspørgslen, og ved derfor heller ikke, om de læger, der bliver uddannet kommer til at arbejde med danske patienter. Nogle rejser til udlandet og andre tager arbejde i medicinalindustrien. For at kunne diskutere fordelingen af læger versus lægemangel, har vi brug for de analyser,« siger Camilla Rathcke.

Hun tilføjer, at det er bekymrende, at Lægedækningsudvalgets rapport umiddelbart lægger op til, at mangel på speciallæger i almen medicin skal ske på bekostning af andre speciallæger.

»Vi er i en udfordret situation i forhold til at pege på andre specialer, der så skal være mindre. Og vi bliver yderligere udfordret, hvis man pludselig beslutter sig for at oprette et akutmedicinsk speciale. YL mener, at antallet af hoveduddannelsesforløb overordnet skal udvides,« siger Camilla Rathcke.