Danske Regioners udmelding om, at fastfryse antallet af speciallæger på universitetshospitalerne har fået formandsskabet i Yngre Læger i Region Hovedstaden til at sende et åbent brev til politikerne i forretningsudvalget i Region Hovedstaden.

Lægerne opfordrer forretningsudvalget til at droppe det varslede ansættelsesstop.

I brevet står:

»Danske Regioner ønsker med tiltaget at spare på udgifterne til speciallæger, og håber, at ansættelsesstoppet på universitetshospitalerne vil føre til flere speciallæger i andre egne af landet. Begge dele mener vi er helt forfejlet,« står der i brevet.

Yderligere står der:

»At tro at andre hospitaler får nemmere ved at rekruttere speciallæger, fordi landets mest højt specialiserede hospitaler ikke må ansætte, mener vi ikke vil ske. Både fordi vi ved, at tvang ikke virker, når man skal vælge karrierevej, men også fordi mange af de speciallæger, som findes på universitetshospitalerne ikke er de samme, som man mangler på de mindre sygehuse. Teorien om, at speciallægerne fra universitetshospitalerne passer som hånd i handske på de mindre hospitaler, holder ikke,« står der i brevet.

Helene Westring Hvidman, som er en af medunderskriverne på brevet, siger:

»Når vi går ud nu, er det fordi Forretningsudvalget havde møde, hvor de diskuterede det. Derfor markerer vi os. Vi har et behov for at sige, at det udgør en udfordring generelt og også i Region Hovedstaden,« siger hun.

Dagens Medicin: Kan I ikke forstå, at Danske Regioner har et behov for at sikre lægedækningen?

»Jo, absolut. Det er ikke, fordi vi ikke vil være med til at drøfte rekruttering og fastholdelse, og der har været et stort arbejde i gang, som har gået på stillingsstrukturer,« siger Helene Westring Hvidman og fortsætter:

»Men ved at sætte en tidsgrænse på, før man kan blive overlæge, kommer man til at styre efter tid i stedet for at se på kompetencer. Der vil være nogen, der har haft en karrierevej, inden de blev afdelingslæger, som er overlægekvalificeret før fem år. Det er rigidt. Og man risikerer at de mest ambitiøse bliver umotiveret,« siger hun.

»Vi må bare sige, at fra Yngre Lægers side ser vi ikke det her er vejen frem. Vi er forundrede, særligt når der foregår et projekt om stillingsstrukturer,« siger Helene Westring Hvidman.

Forretningsudvalget holdt møde 24. januar og valgte at tilslutte sig anbefalingerne fra Danske Regioner om fastfrysning af speciallægestillinger med en tilføjelse om, »… at imødekomme de ansøgninger til dispensation om speciallægeansættelse på Rigshospitalet og Herlev/Gentofte Hospital, der er nødvendige for at sikre patientbehandlingen i de næste to år.«

Beslutningen om at fastfryse antallet af speciallæger blev truffet af de fem regionsformænd, men selvom Sophie Hæstorp Andersen (S), som formand i Region Hovedstaden dermed har været med til at træffe beslutningen, udtalte koncernchefen i regionen, Svend Hartling, efterfølgende, at beslutningen ikke gav nogen mening:

»Man kan dårligt sikre generationsskifte og uddannelse og alt muligt andet. Og hvis det bliver mere lempeligt indført, så ved jeg ikke, hvad det er, man tror, man løser med fastfrysningen. Man løser ikke noget som helst med aftalen, og man løser ikke fordelingen af speciallæger i landet på den måde. Lolland og Falster får ikke flere gigtlæger, fordi man låser antallet af kardiologer på Rigshospitalet,« sagde Svend Hartling til Dagens Medicin.

Regionsrådet i Region Hovedstaden skal behandle sagen på et møde tirsdag 31. januar.