Danske Regioner vil have 200 nye pladser på psykiatriske afdelinger og kommunale botilbud. Dansk Sygeplejeråd, Lægeforeningen og Dansk Psykiatrisk Selskab er positive.

Danske Regioner klar med plan til at forhindre flere drab på bosteder

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Danske Regioner er nu klar med et forslag om 100 særlige rehabiliteringspladser i psykiatrien og 100-120 pladser på specialiserede socialpsykiatrisker bosteder. Forslaget er et forsøg på at løse problemerne med vold, trusler om vold, overgreb og drab i psykiatrien og socialpsykiatrien. Målgruppen falder i dag ned mellem de psykiatriske afdelinger og kommunernes bosteder – de […]