Regeringen og regionerne bør følge de kliniske retningslinjer for, hvornår det er mest gavnligt at tilbyde svært overvægtige en fedmeoperation, mener Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, der vil sænke BMI-grænsen for hvornår, patienter får tilbudt operation.

Flere svært overvægtige bør tilbydes fedmekirurgi.

Det mener Socialedemokraterne og Dansk Folkeparti, der vil sætte grænsen efter, hvad eksperterne bag Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer anbefaler, nemlig at personer med et BMI på over 40 har »stor gavnlig effekt og ingen eller få skadevirkninger« af en fedmeoperation.

I dag er grænsen et BMI på over 50 – en beslutning, der er truffet af regeringen og regionerne, for at holde antallet af operationer nede.

»Det her er en af de ting, vi bliver nødt til at se på, så vi kan sikre, at vi får behandlet de her mennesker, som lider. Hvis ikke vi sætter ind, vil de også blive en økonomisk belastning for sundhedsvæsenet. Så når lægerne siger, at svært overvægtige har mest gavn af at blive fedmeopereret ved en bmi-grænse på 40, bør vi selvfølgelig følge det,« siger formand for Folketingets sundhedsudvalg, Liselott Blixt (DF).