Verdenssundhedsorganisationen WHO lancerer nu et globalt program, hvis mål er at halvere antallet af lægemiddelrelaterede skader.

Målet er at skabe forbedringer i alle dele af lægemiddelhåndteringen: Ordination, dispensering, administration, opfølgning og anvendelse. I en pressemeddelelse skriver WHO, at organisationen vil bistå med vejledning, udviklingsstrategier og andre værktøjer.

Ifølge WHO betyder fejlagtig anvendelse af lægemidler på globalt plan en årlig udgift svarende til knapt 300 mia. d.kr., eller næsten én pct. af de globale sundhedsudgifter. Fortravlet sundhedspersonale, overbelægning, personalemangel, dårlig uddannelse eller fejlagtig patientinformation nævnes som nogle af årsagerne til, at der opstår lægemiddelskader.

WHO mener dog, at de største problemer beror på systematiske fejl i de nationale sundhedsvæseners organisation, især når flere behandlere er involveret i medicineringen.

»Vi forventer alle at få hjælp, ikke at lide skader, når vi bruger lægemidler. Ud over menneskelig lidelse indebærer fejlmedicineringer enorme omkostninger, og unødige problemer for sundhedsbudgetterne. At forebygge fejl sparer både penge og liv,« siger WHO’s generaldirektør Margareta Chan i pressemeddelelsen.

WHO har tidligere lanceret tilsvarende programmer i 2005 og 2008, hvor fokus var på henholdsvis hygiejne og sikker kirurgi.