Watson gør det hurtigere at finde egnede deltagere til kliniske kræftstudier

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

En reduktion af den kliniske screeningstid med 78 pct. er resultatet fra en række uafhængige undersøgelser fra forskningsklinikker og hospitaler verden over, hvor IBM’s kognitive computer Watson for Oncology, er taget i brug til at assistere med udvælgelse af forsøgsdeltagere til kræftforskning. Resultaterne kommer på baggrund af et 16-ugers pilotprojekt, hvor data fra 2.620 lunge- og […]