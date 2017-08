Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

En ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at fire ud af ti danskere ikke har opfordret deres forældre til at gå til lægen, selvom de har lagt mærke til eller hørt om, at forældrene har vist tegn på sygdom. Det skriver cancer.dk. I undersøgelsen svarer 39 pct., at de ikke har opfordret deres forældre til […]