Vinder: »Umuligt at sammenholde indikatorer fra de forskellige kræftafdelinger«

Hvordan har I arbejdet med at forbedre kvaliteten på jeres afdeling det seneste år?

»Vi har arbejdet meget med at forbedre den indvendige stråleterapi til gynækologisk cancer. Før var behandlingen typisk doseret til et punkt, der var orienteret i forhold til stråleapparatet. I dag arbejder vi med billedvejledt behandling, hvor vi ud fra tredimensionelle scanninger kan bestråle tumor med en høj dosis, mens normalvævet undgår væsentlig medbestråling. På den måde er behandlingen blevet mere skånsom og effektiv.«

Hvor mener du, at I har rykket jer mest?

»Vores kvalitetstal viser, at billedvejledt stråleterapi har øget femårsoverlevelsen for patienter med cervixcancer med ca. 10 pct. og reduceret mængden af bivirkninger sammenholdt med historiske kohorter. Et større internationalt retrospektivt studie med over 700 patienter viser samme tendens. Vores afdeling har gået forrest i Danmark med udvikling og introduktion af billedvejledt strålebehandling, og det glæder mig at se, at det har højnet kvaliteten, og at den nye teknik nu tilbydes på alle landets behandlende afdelinger.«

Hvor er der stadig plads til forbedring?

»Vi vil arbejde med den eksterne strålebehandling for at øge overlevelsen yderligere og reducere senbivirkninger efter endt behandling. Et andet indsatsområde er tilbagefald. I dag kan vi behandle store tumorer, men der er fortsat risiko for, at kræften recidiverer på et senere tidspunkt. Der er brug for bedre systemisk behandling med udvikling af kemoterapi og biologisk målrettet behandling.«

Hvordan arbejder I med at sikre kvaliteten i det daglige arbejde?

»Vi har opstillet en række procedurer for at sikre behandlingskvaliteten og minimere risikoen for utilsigtede hændelser. F.eks. er det et krav, at der altid skal være både en læge og en fysiker til stede, når patienterne skal begynde den indvendige strålebehandling med montering af den radioaktive kilde til stråleapparatet. Derudover har vi introduceret tjek-ark, der bliver udfyldt, når vores dosisplaner godkendes.«

Er der nogle af de kvalitetstal, I skal indberette, som er spild af tid?

»Som formand for cervixcancer-gruppen har jeg været med til at definere indikatorerne. Men skal jeg rette kritik, vil det være, at der reelt ikke er evidens for, at de siger noget om den egentlige behandlingskvalitet. Mange af indikatorerne dækker over meget små populationer og er derfor forbundet med store statistiske usikkerheder. Det gør det umuligt at sammenholde indikatorer for cervixcancer fra de forskellige kræftafdelinger. I Danmark har vi god, ensartet behandlingskvalitet. Fremadrettet bør vi lave nationale kvalitetsmål, så vil vi få mere valide tal, som kan sammenholdes med internationale tal.«

Hvornår har du sidst følt dig som en vinder?

»Når vi tager imod nye patienter, så er de ofte bange og usikre og har mange spørgsmål om behandling og fremtid. Det er en sejr, når vi i fællesskab får hjulpet dem til at føle sig i trygge hænder hos os og får besvaret deres spørgsmål. Jeg føler mig som en vinder, når patienter, der afslutter et forløb hos os, kigger mig i øjnene og siger tak for god behandling. Vi er et rigtig godt og sammentømret team med fælles fodslag, så det sker heldigvis ret ofte.«

Kan du give mig et eksempel på, hvornår du sidst har grinet over noget på arbejdet?

»Vi bruger humor rigtig meget. Jeg møder ofte meget syge mennesker i min hverdag, så det at grine sammen på afdelingen og drille patienterne lidt en gang imellem, det er min måde at overleve på som læge. Det løfter stemningen og maner alvoren lidt til jorden – og det kan være vigtigt.«

Hvis du ikke skulle arbejde som læge, hvad ville du da bruge tiden på?

»Være biolog! Det er meget givende at arbejde med kræftpatienter. Men nogle gange drømmer jeg om at have en lidt mindre hektisk og uforudsigelig hverdag. Tænk at stå i en skov og se på dyrelivet. Den ro og stilhed, biologen har, kunne jeg godt savne lidt i min egen hverdag.«